Правительство Литвы разрешило военным применять спецснаряды и боеприпасы на границе с Беларусью

Опубликовано: 08.01.2025 17:00 , Обновлено: 08.01.2025

Правительство Литвы утвердило поправки к подзаконным актам, позволяющие пограничникам и военным применять специальные боеприпасы против беспилотных летательных аппаратов и других летающих объектов, включая метеозонды. Власти Литвы заявили, что в последнее время участились случаи, когда метеозонды, используемые для контрабанды, стали представлять угрозу для важных государственных объектов, военных объектов и гражданской авиации.

Теперь литовским пограничникам и военным разрешили применять специальные боеприпасы и снаряды. Эти боеприпасы и снаряды могут быть выпущены из огнестрельного оружия или брошены с помощью специальных устройств. Они представляют собой шарики или контейнеры, заполненные газом, краской или другими веществами, которые могут оказывать воздействие на различные объекты. Об этом [link href=“https://www.tv3.lt/naujiena/lietuva/pareigunai-dronus-ir-balionus-gales-numusti-naudodami-specialiuosius-saudmenis-sviedinius-n1389721” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщил [/link] литовский портал tv3.lt.

Такие спецсредства можно будет использовать против беспилотников, других летательных аппаратов и метеозондов.

Кстати, эти изменения дополнили закон, принятый Сеймом в ноябре прошлого года, который позволял военным сбивать метеозонды с помощью огнестрельного оружия. Поправки внесли из-за «участившихся случаев контрабанды сигарет с использованием метеозондов». Теперь, по мнению литовских властей, если такие объекты несут угрозу безопасности, то в отношении их можно будет применять не только огнестрельное оружие, но и специальные боеприпасы.

В качестве примера литовские пограничники привели ситуацию за последние сутки, когда они перехватили восемь метеозондов с контрабандой сигарет, якобы запущенных с территории Беларуси. Ещё один зонд приземлился на крыше многоквартирного дома в Друскининкае. По данным Службы охраны государственной границы Литвы (VSAT), всего изъяли почти 11 тысяч пачек сигарет. Установлено, что ко всем метеозондам контрабандисты прикрепили GPS-устройства. Власти арестовали пять граждан Литвы, которых подозревают в организации контрабанды.

По данным VSAT, в 2025 году это первые случаи перехвата контрабанды, доставляемой таким образом. В прошлом году литовские пограничники зафиксировали 226 таких инцидентов. Напомним, в сентябре метеозонды падали на территории Вильнюсского аэропорта, на территории военного батальона в Алитусе и около военного объекта в Вильнюсском районе.

Ранее Telegraf.news писал, что литовское правительство запретило служить в своих Вооруженных силах гражданам Беларуси, России и Китая.

Сейм Литвы запретил белорусам служить в армии