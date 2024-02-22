Правительство Чехии одобрило бессрочный запрет на выдачу виз и ВНЖ белорусам
Правительство Чехии в среду, 21 февраля, поддержало инициативу Министерства иностранных дел страны и одобрило бессрочный запрет на выдачу виз и вида на жительство (ВНЖ) для граждан Беларуси и России. При этом премьер-министр Чехии Петр Фиала пообещал сохранить некоторые исключения для отдельных категорий белорусов и россиян.
Запрет на выдачу виз и ВНЖ для белорусов, введённый после начала активных военных действий в Украине, действовал в Чехии и до сих пор, однако его действие истекало 31 марта 2024 года. По решению правительства действие предыдущего постановления продлили, причем без указания конкретных сроков.
Чешский премьер, сообщая о решении правительства, подчеркнул, что власти страны при этом намерены “создать условия” для тех белорусов и россиян, которые никак не связаны с официальными Минском и Москвой, “чтобы они могли учиться, работать и действовать на территории Чехии”.
“В правила включен ряд исключений, и мы продолжим над ними работать”, - процитировал Фиалу местный портал Denik.cz.
МИД Чехии предложил полностью прекратить выдачу виз и ВНЖ белорусам. Для кого сделали исключения?
Ранее Телеграф сообщил, что в постановлении правительства прописали следующие исключения на выдачу разрешительных документов для белорусов:
- краткосрочной визы — для членов семьи гражданина Чехии (или гражданина Евросоюза), которого он сопровождает или к которому едет;
- разрешения в случаях, когда “пребывание заявителя отвечает интересам Чешской Республики и этот интерес подтвержден министром иностранных дел”;
- долгосрочный вид на жительство для тех, у кого члены семьи уже имеют такие документы;
- вид на жительство с целью обучения в вузе по стипендии, предоставленной Чехией, Евросоюзом или международными организациями.