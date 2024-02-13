МИД Чехии предложил полностью прекратить выдачу виз и ВНЖ белорусам. Для кого сделали исключения?

Опубликовано: 13.02.2024 09:31 , Обновлено: 13.02.2024

Министерство иностранных дело Чехии предложило продлить действующий запрет на выдачу виз и вида на жительство гражданам Беларуси и России. Действие нынешнего запрета истекает 31 марта 2024 года, поэтому внешнеполитическое ведомство страны предложило правительству принять новое, аналогичное постановление, но на этот раз - без определенного срока.

В настоящее время белорусы могут рассчитывать только на гуманитарную визу в Чехии. Получить документы граждане Беларуси и России с двойным гражданством также не могу. Все эти ограничения чешское министерство иностранных дел попросило правительство сделать бессрочными.

Как пояснило Чешское агентство печати, в проекте постановления правительства предусмотрены и исключения для белорусов. В частности, документы белорусам предложили свободно выдавать в следующих случаях:

краткосрочную визу - для членов семьи гражданина Чехии (или гражданина Евросоюза), которого он сопровождает или к которому едет;

в случаях, когда “пребывание заявителя отвечает интересам Чешской Республики и этот интерес подтвержден министром иностранных дел”;

долгосрочный вид на жительство для тех, у кого члены семьи уже имеют такие документы;

вид на жительство с целью обучения в вузе по стипендии, предоставленной Чехией, Евросоюзом или международными организациями.

Ранее Телеграф сообщил, что в январе этого года Польша перестала выдавать белорусам визы Poland Business Harbour (PBH), которые позволяли специалистам ИТ-сферы, стартапам, а также целым компаниям переехать в Польшу, а некоторым въезжающим в страну белорусам польские визовые службы будут ставить новую отметку в паспортах.

Польша перестала выдавать визы PBH белорусам