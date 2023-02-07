Позняк и подразделение иностранной армии решили создать «Совет безопасности» для «защиты Беларуси»

Опубликовано: 07.02.2023 16:43 , Обновлено: 07.02.2023

Зенон Позняк совместно с «Полком Калиновского» (признан МВД Беларуси экстремистским формированием) объявили о планах создать «военно-политическую структуру Совет безопасности».

По словам Позняка, одна из целей этой структуры — «защита национальных интересов Беларуси в условиях войны в Украине».

Он заявил, что сейчас «ведутся консультации о создании Совета безопасности» с полком, который, по его мнению, является не только боевой, но и «политической единицей».

Отметим, что «Полк имени Кастуся Калиновского», который сформировали из белорусов и который воюет на стороне Украины против России, по сути является подразделением украинской армии. МВД Беларуси объявило его экстремистским формированием в конце сентября 2022 года.

Позже Следственный комитет РБ возбудил уголовное дело на бойцов полка и назвал их «неофашистской группировкой».