Появился текст присяги граждан Беларуси. Кто может отказаться принимать?

💼 Официально

Опубликовано: 25.07.2023 19:23 , Обновлено: 25.07.2023

Александр Лукашенко подписал указ, которым утвержден текст присяги гражданина и порядок ее принесения.

Текст присяги в указе приводится на двух государственных языках. На белорусском языке она звучит так:

Я, добраахвотна і свядома набываючы грамадзянства Рэспублікі Беларусь, урачыста прысягаю: выконваць і паважаць Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь і іншыя акты заканадаўства, абараняць незалежнасць, суверэнітэт і тэрытарыяльную цэласнасць Рэспублікі Беларусь, быць патрыётам Рэспублікі Беларусь, паважаць яе дзяржаўныя сімвалы, духоўныя, гістарычныя, культурныя і нацыянальныя традыцыі, захоўваць гістарычную памяць пра гераічнае мінулае беларускага народа, паважаць годнасць, правы, свабоды і законныя інтарэсы іншых асоб”.

Вот ее текст на русском языке:

«Я, добровольно и осознанно приобретая гражданство Республики Беларусь, торжественно клянусь: соблюдать и уважать Конституцию Республики Беларусь и иные акты законодательства, защищать независимость, суверенитет и территориальную целостность Республики Беларусь, быть патриотом Республики Беларусь, уважать ее государственные символы, духовные, исторические, культурные и национальные традиции, сохранять историческую память о героическом прошлом белорусского народа, уважать достоинство, права, свободы и законные интересы других лиц».

Присяга произносится на одном из государственных языков перед белорусским флагом. После этого должен быть заполнен соответствующий бланк с подписью.

То, что присяга была принесена, должен подтвердить представитель МВД, органа дипломатической службы с бланком, заверенным печатью с гербом. Затем документы приобщат к материалам о приобретении гражданства.

Указ освобождает от принесения присяги людей, не достигших 18-летнего возраста, или тех, кто достиг 18-летия, но над ними установлена опека или попечительство. Кроме того, люди старше 80 лет также освобождены от этой процедуры, как и те, кто не имеет физической возможности прочитать присягу и расписаться в бланке.

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