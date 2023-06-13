«Повысить живучесть подразделений» - Минобороны объявило новые штабные учения
В Министерстве обороны Беларуси объявили о новых командно-штабных учениях. Они стартуют во вторник, 13 июня, и завершатся 16 июня, а руководить ими будет заместитель министра обороны по тылу, начальник тыла Вооруженных сил бБеларуси.
Как пояснили в Минобороны, ученья, в которых примут участие органы военного управления тылового обеспечения Вооруженных сил, проводятся со следующими целями:
- повысить слаженность органов военного управления тыловым обеспечением на всех уровнях
- повысить уровень обученности органов военного управления, воинских частей и организаций тылового обеспечения с точки зрения обеспечения устойчивого функционирования системы обеспечения тыла
- повысить живучесть подразделений и объектов тыла.
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Кроме того, в настоящее время проводятся очередные учения войск территориальной обороны, на этот раз - в Брестской области. Они продлятся до 29 июня и будут проводится «в соответствии с планом подготовки органов управления территориальной обороны и воинских частей территориальных войск».