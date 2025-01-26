«Поставят вас в такую позу...» - Лукашенко предрёк Европе «тяжёлую судьбу» с приходом Трампа

Опубликовано: 26.01.2025 12:41 , Обновлено: 26.01.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко предрёк Европе "тяжёлую судьбу" с приходом Дональда Трампа к власти в США. Белорусский лидер объяснил это позицией нового руководителя Белого дома по войне в Украине и её финансированию.

Отвечая на вопрос британского журналиста Стива Розенберга относительно того, как по его мнению, изменится позиция Вашингтона к официальному Минску после вступления Трампа в должность президента США, Лукашенко заявил, что для Беларуси мало что изменится. Он заявил, что не ждёт каких-либо проблем после смены президентской администрации в США, а вот Европе предрёк “тяжёлую судьбу”.

“Трампа этого гнобили с утра до вечера. Как только Трамп выиграл выборы, вы поползли через Атлантический океан. Кто ползком, кто по дну, кто поверху. Некоторые не знают, как подползти сегодня к этому Трампу. Тяжелая у вас судьба - у Европы. Ждите. Вам надо обеспокоиться этим”, - заявил Лукашенко.

Пр его словам, проблемы в Европе “уже начались”, намекая на позицию Трампа относительно финансовой поддержки, которую получает Киев от западных союзников.

“Он вам сказал: “Ребята, вы готовы в Украине воевать? Ну так платите не 2%, а 5%”. И вы как ужи, как змеюки крутитесь-вертитесь, не знаете, какой найти выход из этого положения”, - заявил Лукашенко, подчеркнув, что, по его мнению, США страны Европы “ещё в такую позу поставят, что вы долгие десятилетия или столетия не встанете”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что ранее на этой неделе, во время визита на Минский автомобильный завод Александр Лукашенко заявил, что “очень негативно воспринял” инаугурацию 47-го президента США Дональда Трампа. По словам главы государства, его “захлестнули эмоции”, когда американский политик “начал поносить” его предшественника Джо Байдена.

«Опорочил бедного старика» — Лукашенко рассказал, почему «негативно воспринял» инаугурацию Трампа