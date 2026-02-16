Посольство Италии объявило о смене визового центра в Беларуси
Посольство Италии в Беларуси анонсировало скорую смену своего визового центра в Минске. Уже этим летом частые очереди на Немиге, вероятно, сменят локацию.
О смене своего визового центра итальянское посольство объявило на официальной страничке в Instagram. Там пояснили, что в этом году тендер выиграла другая компания - VF Worldwide (известная белорусам как VFS Global, через неё белорусы подают заявления на визы в том числе в Польшу).
В результате, уже с 1 июля 2026 года запись и подача визовых заявлений “переедет” из офиса компании TLS Contact на улице Немиге в офис VF Worldwide на улице Максима Танка.
До этой даты нынешний визовый центр TLS Contact продолжит работу - о прекращении работы с итальянским посольством в компании пока официально не объявили.
Как отметил портал Office Life, смена визового центра вносит неопределённость в судьбу тех, кто записался в так называемую живую очередь на итальянскую визу. По информации издания, сейчас в ней стоит достаточно большое количество человек и все они вряд ли успеют подать свои документы до “переезда” визового центра.
При этом в комментариях к посту итальянского посольства некоторые белорусы выказали опасения по поводу того, что со сменой компании у них практически не будет шансов подать документы самостоятельно.
- “На примере той же Польши очевидно, что теперь можно забыть о самостоятельной подаче. Останется либо покупать места у так называемых регистраторов за сотни евро с паспорта, или покупать тур с визовой поддержкой”, - посетовал один из интернет-пользователей.
- “Очень жаль… Tls давал шанс записаться самостоятельно и без посредников”, - написал другой.
Напомним, аналогичным образом смена визового центра в прошлом году произошла у посольства Великобритании в Беларуси.
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