В Минске объявил о закрытии визовый центр Великобритании. Что делать тем, кто подался на визу?

Опубликовано: 17.11.2024 12:28 , Обновлено: 17.11.2024

В визовом центре TLScontact, который обслуживал посольство Великобритании в Беларуси, объявили о закрытии с 1 января 2025 года. Тем не менее, там пообещали, что белорусы смогут подаваться на визы Объединённого Королевства в визовый центр VFS Global. А что делать тем, кто отнес документы в прежний?

В TLScontact предупредили, что белорусы уже с 4 декабря больше не смогут получить доступ к своему онлайн-аккаунту на TLScontact. С этой даты начнется переезд на VFS Global.

“Если вы назначили встречу с самообслуживанием, убедитесь, что загрузили все необходимые документы до 4 декабря”, - предупредили в закрывающиеся визовом центре.

Там также посоветовали тем, кто уже отнес документы следовать нескольким правилам:

“Если Вы уже записаны на приём до 4 Декабря 2024, никаких изменений нет: Ваш приём пройдет в нашем центре, как и запланировано. Однако, если решение по Вашему заявлению не будет принято до закрытия нашего центра, Ваш файл и все связанные документы будут безопасно переданы в VFS Global. VFS Global свяжется с Вами, когда Ваш проездной документ будет готов к получению или отправке”, - пообещали сотрудники TLScontact.

В остальных случаях там рекомендовали звонить в службу поддержки именно TLScontact или ждать звонка уже из нового визового центра.

“Если Вы не получите решение по заявлению до закрытия нашего центра, Ваш файл и все связанные документы будут безопасно переданы в VFS Global. Они свяжутся с Вами, когда Ваш проездной документ будет готов к получению или отправке”, - заверили в TLScontact.

В организации также попросили белорусов, получивших визы, поспешить и забрать документы в визовом центре до закрытия. “Мы отправим Вам электронное письмо с конечной датой для получения документа. Если Вы не заберёте проездной документ к этому сроку, он будет безопасно передан в новый центр VFS Global, и его придется забрать уже там”, - заверили в TLScontact.