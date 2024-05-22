Посольство Беларуси во Франции приостановило оказание консульских услуг. Надолго?

Опубликовано: 22.05.2024 08:25 , Обновлено: 28.01.2025

Посольство Белоруссии во Франции ввело ограничение на оказание консульских услуг. В белорусском диппредставительстве заверили, что данные ограничения - временные.

Согласно официальному заявлению ведомства, опубликованному 21 мая на сайте диппредставительства, оказывать консульские услуги не будут 11 дней - с 27 мая по 7 июня. В этот период консульство не будет проводить личный прием граждан, а также рассматривать заявки, отправленные по почте.

В случае возникновения срочных вопросов, требующих вмешательства консула, в диппредставительстве порекомендовали обращаться в посольство Беларуси в Бельгии.

[info_b]Контакты посольство Беларуси в Бельгии:

проспект Мольер, 192, Брюссель, Бельгия, +32 2 340 02 70 belgium@mfa.gov.by[/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщил, что 18 мая работу приостановила консульская служба белорусского посольства в Эстонии. Во внешнеполитическом ведомстве Беларуси не назвали точные причины закрытия консульства, сославшись на «технические причины» и пообещав сообщить о возобновлении работы дополнительно.

Посольство Беларуси в Эстонии приостановило работу консульской службы. Куда теперь обращаться за визами?