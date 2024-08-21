Посольство Беларуси в Армении забросали картошкой

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Опубликовано: 21.08.2024 14:13 , Обновлено: 21.08.2024

Посольство Беларуси в Ереване 21 августа забросали картошкой, помидорами и яйцами. В сети появилось видео.

По информации российского агентства ТАСС, таким образом представители партии “Во имя Республики” выразили протест “в связи с заявлениями Александра Лукашенко”.

Они потребовали, чтобы Армения “порвала дипотношения с Беларусью, а посла этой страны объявила нежелательной персоной”, а после забросали здание и ворота посольства овощами и яйцами.

В интервью телеканалу “Россия 1” Александр Лукашенко заявил, что Армения на Западе “никому не нужна” и “там о ней скоро забудут”.

“Да кому армяне нужны, кроме нас? Никому не нужны […] Какая Франция, какой Макрон? Завтра Макрона не будет, и все забудут про эту Армению”, – сказал он. И добавил, что армянскому правительству стоило бы развивать свою экономику и ориентироваться на свои ресурсы.

Ранее Telegraf.news писал, что Москва заинтересована в том, чтобы возникший между Беларусью и Арменией “период осложнений” поскорее завершился. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин. Он призвал Минск и Ереван “посмотреть за горизонт”.

МИД России призвал Минск и Ереван «посмотреть за горизонт»