Посол Украины рассказал, о чем переписывался с Макеем 24 февраля 2022 года

Опубликовано: 10.03.2023 13:14 , Обновлено: 10.03.2023

Посол Украины Игорь Кизим рассказал, о чем говорил с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем после начала войны.

Кизим сообщил, что 24 февраля сотрудников посольства «разбудили где-то в 05:30 утра тем, что началось полномасштабное наступление России». Он отметил, что никто не знал, «есть ли атака с Беларуси», поэтому нужно было связываться с руководством РБ и Министерством иностранных дел.

«В 06:30 я пытался дозвониться Макею. Он не брал трубку. Я направил ему информацию, которую должен был донести до руководства Беларуси. Я видел в WhatsApp, что он прочитал ее – были галочки. Ответа не было», — утверждает посол.

По словам Кизима, позже он также писал белорусскому главе МИД, но тот «только ставил ”+”».

«Затем мы общались во время визита нашей делегации в Беловежскую пущу на переговоры. Он сказал, что все читал и докладывал», — добавил посол, отметив, что «отсутствие ответа в дипломатии – это тоже ответ».

Напомним, 26 ноября 2022 года стало известно, что министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей умер. Официально о причинах ничего неизвестно.