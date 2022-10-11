Посол ЕС в Беларуси Шюбель досрочно покинул свой пост

Опубликовано: 11.10.2022 09:19 , Обновлено: 11.10.2022

Дирк Шюбель покинул должность посла Евросоюза в Беларуси, хотя надеялся продолжить работать в Минске. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, власти Беларуси отказались продлевать ему визу и аккредитацию еще на год, «что очень затрудняет реализацию мандата».

«Я очень сожалею об этом решении, так как был готов продолжать работу с Беларусью в качестве посла и даже надеялся вернуться в Минск, чтобы там провести последний год своего пребывания в должности», — написал он.

Шюбель отметил, что когда он в 2019 году стал послом, «двусторонние отношения между ЕС и Беларусью в целом имели положительную динамику», но после

«После этого произошло колоссальное ухудшение наших отношений из-за вопиющих нарушений прав человека и международного права со стороны белорусских властей в преддверии, в самый день и особенно после президентских выборов в августе 2020 года», — заявил дипломат.

Он перечислил «драматические события», которые произошли в Беларуси, но при этом подчеркнул, что у него все же остались положительные воспоминания:

«О красоте пейзажей и дружелюбных, гостеприимных и талантливых белорусах, с которыми у меня была возможность познакомиться. Я хотел бы продолжать в самой Беларуси свои многочисленные встречи и дружеские отношения, которые я смог завязать за последние три года. И я уверен, что придет день, когда я смогу вернуться в Беларусь для этого».

По его словам, теперь обязанность главы представительства ЕС исполняет Эвелина Шульц. Самого Шюбеля недавно назначили специальным посланником ЕС по Восточному партнерству (в который входит и Беларусь).

Ранее Телеграф писал, что официальный представитель Евросоюза Петер Стано 10 октября отреагировал на заявления Александра Лукашенко о развертывании совместной с Россией группировке войск и обвинения Украины в подготовке нападения на Беларусь.

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