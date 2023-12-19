Польский суд приговорил белорусов к срокам по делу о подготовке диверсий

🎥 Видео

Опубликовано: 19.12.2023 21:11 , Обновлено: 19.12.2023

Польский суд во вторник, 19 декабря, осудил 14 граждан России, Беларуси и Украины за организацию шпионской сети и подготовки диверсионных актов под руководством Москвы.

“После рассмотрения дела… суд признал всех подсудимых виновными в инкриминируемых преступлениях и установил, что некоторые из них действовали в составе организованной преступной группы”, - сказал судья Ярослав Ковальски, оглашая вердикт.

14 обвиняемых, которые получили тюремные сроки от 13 месяцев до шести лет, были осуждены заочно после того, как все они признали себя виновными, что дало возможность сократить судебный процесс.

Двух других предполагаемых члена шпионской сети будут судить в суде отдельно, так как они отказались от признания вины.

Среди осужденных - Максим С., российский хоккеист, выступавший за польский клуб из Сосновца, чей арест в июне побудил Москву выразить “решительный протест” и потребовать от Польши “исчерпывающих объяснений”.

В шпионскую сеть также входили “два украинских юриста и политолог, преподаватель французского языка, фармацевт и инженер-программист”, - сообщила газета Rzeczpospolita.

В прошлом месяце обвиняемым были предъявлены обвинения в актах шпионажа, таких как подготовка к пуску под откос поездов, перевозящих гуманитарную помощь в соседнюю Украину, и наблюдение за военными объектами и критически важной инфраструктурой в стране-члене НАТО. Следователи заявили, что участники группировки получали заказы через приложение для обмена сообщениями Telegram и получали оплату в криптовалюте.

Польские СМИ сообщали ранее, что суммы, которые они получали, варьировались от 300 до примерно 10 000 долларов.

Среди объектов, за которыми наблюдали осужденные шпионы, были контрольно-пропускные пункты на границе с Украиной и основные железнодорожные маршруты, используемые для переброски оружия и гуманитарной помощи в соседнюю страну.

“Хотят обменять”

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко 22 марта заявил, что власти Польши предложили ему обменять задержанных по обвинению в шпионаже трёх белорусов. Но не уточнил на кого.

«Они арестовали пять украинцев и трех белорусов. Но никто ничего не доказывает и не показывает. Все просто — хотят обменять. Хватают людей, чтобы предложить России и Беларуси обмен на кого-то. Уже предлагают», — заявил он.

В Польше данное заявление не комментировали.

Польша предложила обменять задержанных белорусов — Лукашенко. Варшава раскрыла свои подробности