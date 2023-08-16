Польские пограничники показали, что стало с нелегалом, который перебрался через стену на границе с Беларусью

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Опубликовано: 16.08.2023 21:20 , Обновлено: 16.08.2023

Сотрудники польской пограничной службы (SG) 16 августа показали запись одной из попыток нелегала пробраться через ограждение на границе Польши и Беларуси.

Мигранты обычно выбирают те участки, где нет высокого ограждения — например, болота или реки. Но некоторые все же пытаются пройти через барьер.

Одну такую попытку показала Пограничная служба. На записи видно, как мужчина протискивается сквозь пролеты забора и спешит в кусты. Через мгновение на месте появляются патрули погранвойск, и офицеры пускаются в погоню. Через короткое время они возвращаются с задержанным мужчиной.

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Ранее Телеграф сообщил, что страны Балтии и Польша хотят синхронизировать свои действия и принять окончательные решения по вопросу закрытия границ с Беларусью. Правительство этих стран определилось с датой, когда это произойдет. Об этом 16 августа заявила Агне Билотайте, министр внутренних дел Литвы.

В Литве, Латвии и Польше назвали дату, когда обсудят полное закрытие границы с Беларусью