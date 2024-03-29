В ЕС не впустили автобус, который вёз молдавских детей через Беларусь

Опубликовано: 29.03.2024 10:20 , Обновлено: 29.03.2024

Польские и литовские пограничники более суток не пропускают автобус с молдавской детской хоровой студией «Рапсодия», который следует транзитом через Беларусь. Об этом 28 марта в социальных сетях сообщила руководительница детского коллектива Наталья Барабанщикова.

«Существует какой-то закон, о котором не знает никто в нашей стране, что мы не можем как транзитные пассажиры, поскольку мы не рейсовый автобус, выехать из Беларуси. Наше посольство посоветовало нам проехать через Литву, с границы Литвы нас возвращают обратно в Беларусь», — сказала Наталья Барабанщикова в видеообращении в соцсетях.

Музыкальный коллектив выступил в Польше 22 марта, после чего провел концерт в белорусской столице и решил вернуться домой тем же автобусом. В пересечении границы коллективу было отказано на въезде как в Польшу, так и в Литву. По словам артистки, детей не выпускали из автобуса даже в туалет “пограничники с автоматами”.

«Помогите нам, посоветуйте нам, просто спасите наших детей», — обратилась заслуженная артистка Молдовы.

Источники, близкие к МИД Беларуси, заявили, что “белорусская сторона готова оказать молдавским партнерам возможное и необходимое содействие”. Также сообщили, что исполнительные власти Гродненской области и представители общественности “работают над тем, чтобы оказать помощь пассажирам автобуса и на первом этапе обеспечить их горячим питанием”.

Ранее Telegraf.news писал о том, что белорусские автомобилисты сообщили о запрете на вывоз в Беларусь автомобилей из Латвии, объем двигателя которых превышает 1,9 л.

Латвия запретила вывоз в Беларусь авто с объемом двигателя 1,9 л и более. Что известно?