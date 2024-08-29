Польская партия решила заключить соглашение о сотрудничестве с белорусской

Опубликовано: 29.08.2024 18:24 , Обновлено: 29.08.2024

Польская партия "Фронт" решила подписать соглашение о сотрудничестве с Либерально-демократической партией Беларуси (ЛДПБ). Об этом сообщила польская газета Rzeczpospolita.

По информации издания, “официальный польский партнер” у ЛДПБ появится в начале сентября. Как написала Rzeczpospolita, партия “Фронт”, основанная политиком Кшиштофом Толвинским, придерживается “пророссийских, антиукраинских и антиамериканских взглядов”.

Вот какое заявление сделала партия перед парламентскими выборами в Польше в 2023 году: “Нынешняя политика польского государства и отдельных правительств в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь характеризуется конфронтационным курсом, в конечном итоге доходящим до названия параноидальной и провокационной политики”.

К слову, информацию о подписании соглашения между польской и белорусской партиями подтвердил сам Толвинский. “Нашим формированиям легко общаться, потому что мы разделяем либеральный подход к экономическим вопросам”, - передала слова главы “Фронта” Rzeczpospolita.

По информации газеты, это соглашение предусматривает в том числе “активные встречи”, организацию конференций, а также реализацию “общего проекта Европы XXI века, понимаемую как политическое пространство, управляемое национальными суверенными государствами».

К этому решению плохо отнеслись у президента Польши. «Это вредные действия с точки зрения гибридных угроз для Республики Польша», — написал в социальных сетях Станислав Жарин, советник Анджея Дуды.

[inf]Кшиштоф Толвинский, основатель партии “Фронт”, занимается политикой с 1990-х годов. В составе партии PSL он был заместителем маршала Подляского воеводства, а в 2007 году ненадолго присоединился к министерству казначейства в правительстве PiS. Однако он быстро покинул партию. Год назад он зарегистрировал партию «Фронт», которая открыто ориентируется на «гарантии безопасности», основанные на дружественной политике с РФ.

Толвинский критиковал другие политические партии в Польше за то, что они “находятся под протекторатом американцев и выполняют их приказы”. Он также выступает против поддержки Украины Варшавой, которую он называет “экономическим врагом Польского государства”.

Толвинский совершил несколько визитов в Беларусь. Ещё будучи представителем партии “Конфедерация”, он встречался в Минске с членами Либерально-демократической партии Беларуси. Александра Лукашенко он называл “государственным деятелем” и “настоящим политиком”.[/inf]

Ранее Telegraf.news сообщал, что польский судья Томаш Шмидт в начале мая 2024 года покинул родину и попросил у белорусских властей политическое убежище.

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Польский судья бежал в Беларусь и попросил у Лукашенко политического убежища