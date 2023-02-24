Польша выслала военного атташе Беларуси

Опубликовано: 24.02.2023 08:12 , Обновлено: 24.02.2023

Польша решила выслать белорусского атташе по вопросам обороны, он должен «вскоре» покинуть страну. Об этом в четверг 23 февраля сообщило польское агентство PAP со ссылкой на пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясину.

По его словам, это ответ на решение Минска выслать из Беларуси офицера связи польской пограничной охраны и двух сотрудников польского консульства в Гродно.

Напомним, в министерстве иностранных дел Беларуси 17 февраля заявили, что Генеральное консульство Польши в Гродно должно сократить количество работающих там дипломатов. В МИД Беларуси уверены, что это приведет к «количественному паритету с числом сотрудников Генерального консульства Беларуси в Белостоке».

Также в МИД Беларуси заявили, что «не видят смысла» в пребывании в Беларуси офицера связи Пограничной службы Польши.