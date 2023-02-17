МИД потребовал от польских дипломатов покинуть Беларусь

Опубликовано: 17.02.2023 18:38 , Обновлено: 17.02.2023

В министерстве иностранных дел Беларуси 17 февраля заявили, что Генеральное консульство Польши в Гродно должно сократить количество работающих там дипломатов. В МИД Беларуси уверены, что это приведет к "количественному паритету с числом сотрудников Генерального консульства Беларуси в Белостоке".

В МИД Беларуси также сообщили, что “не видят смысла” в пребывании в Беларуси офицера связи Пограничной службы Польши.

“Мы давали ему шанс, однако вместо налаживания мостов и содействия решению проблемных вопросов, в том числе для польских перевозчиков, на деле его активность была направлена в противоположную сторону”, - пожаловались в МИД Беларуси и пообещали отвечать на “любые деструктивные” шаги польского правительства.

Также в белорусском ведомстве заявили, что хотели бы, чтобы польский премьер Матеуш Моравецкий “думал до принятия решений”.

В Польше пока никак не ответили на решение белорусских властей.