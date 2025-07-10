Польша ввела санкции против владельца Santa

Опубликовано: 10.07.2025 15:58 , Обновлено: 10.07.2025

Власти Польши внесли в свой национальный санкционный список белорусского бизнесмена и главу группы компаний SANTA Александра Мошенского. Решение Министерства внутренних дел и администрации Польши опубликовано на официальном сайте ведомства.

Согласно документу, санкции предусмотрели:

Заморозку всех средств и экономических ресурсов бизнесмена на территории Польши.

всех средств и экономических ресурсов бизнесмена на территории Польши. Запрет на предоставление ему каких-либо активов.

на предоставление ему каких-либо активов. Внесение его в список иностранцев, чьё пребывание в стране нежелательно.

его в список иностранцев, чьё пребывание в стране нежелательно. Запрет на участие в госзакупках.

Польские власти привели в качестве обоснования целый ряд причин, которые, по их мнению, делают пребывание Мошенского на территории Польши «угрозой для безопасности государства».

Так, в польском МВД полагают, что Александр Мошенский «связан лично, организационно, экономически и политически с Александром Лукашенко».

В Варшаве посчитали, что бизнесмен не мог построить свой бизнес без поддержки со стороны государства.

Напомним, в группу компаний SANTA входят, среди прочего, такие бренды, как «Санта Бремор», «Савушкин продукт», а также розничная сеть «Санта».

Что говорят в Беларуси?

Белорусские власти или сам бизнесмен не комментировали введённые ограничения и их обоснование.

Однако накануне пресс-секретарь МИД Беларуси, комментируя поражение «Гродно Азот» в европейских судах, призвал страны ЕС отказаться от «пагубной практики использования незаконных ограничительных мер», которые, по видению белорусского министерства, являются исключительно «инструментами недобросовестной конкуренции и политического давления».

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