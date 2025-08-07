Польша ввела санкции против ещё одного белорусского поставщика азотных удобрений

Опубликовано: 07.08.2025 16:09 , Обновлено: 07.08.2025

Власти Польши ввели санкции в отношении ещё одного белорусского поставщика азотных удобрений. Санкционный список на сайте Министерства внутренних дел и администрации Польши 7 августа пополнило столичное ООО "ГрандГранит".

В польском Министерстве внутренних дел и администрации заподозрили минскую компанию в том, что азотные удобрения, которые она поставляет в Польшу, фактически были произведены на предприятии “Гродно Азот”, которое уже давно находится под европейскими санкциями. По мнению польских властей “ГрандГранит”, которое занялось поставками минеральных удобрений лишь в мае 2024 года, а до этого специализировалось главным образом на оптовой торговлей гранитным щебнем и тёмными нефтепродуктами, выступало лишь посредником.

Поскольку любые экономические связи с компаниями, включёнными в европейские санкционные списки, в Польше запрещены, на “ГрандГранит” также решили наложить ограничения:

заморозить финансовые средства и экономические ресурсы компании в Польше,

запретить предоставлять любые финансовые средства или экономические ресурсы – прямо или косвенно,

исключить компанию из процедуры государственных закупок или конкурса.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце прошлого месяца в санкционный список польского МВД также попала белорусская «Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания» («БЦК»). Этот холдинг объединяет производителей цемента в Беларуси.

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