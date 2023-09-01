Польша увидела "многообещающую реакцию" властей Беларуси на ее требования

Опубликовано: 01.09.2023 15:33 , Обновлено: 01.09.2023

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский 1 сентября заявил, что увидел "первую реакцию" белорусских властей на требования, которые выдвинула Польша совместно со странами Балтии в конце августа.

«Я должен сказать, что первые реакции [властей Беларуси] являются — не хочу предвосхищать — многообещающими», — передает слова политика Wprost.

«Я говорю о нелегальных мигрантах. С момента нашей встречи [глав МВД Польши, Литвы, Латвии и Эстонии 28 августа], даже непосредственно перед этой встречей, количество попыток нелегального прохода на границах наших стран неожиданно резко сократилось», — утверждает Каминьский.

Требования Польши и стран Балтии

Напомним, 28 августа в Польше собрались министры внутренних дел Литвы, Латвии, Эстонии и Польши.

«Мы потребовали [от белорусский властей], чтобы группа Вагнера немедленно покинула территорию Беларуси, а также чтобы нелегальные мигранты немедленно покинули пограничную зону и были отправлены обратно в страны происхождения», — заявил тогда Мариуш Каминьский.

Он также пригрозил, что “если произойдет критический инцидент, все пограничные переходы Беларуси с Европой и ЕС будут немедленно закрыты”.

«Необоснованные и глупые»

Спустя несколько дней, 31 августа, Александр Лукашенко отреагировал на эти требования.

«Они достукались до того, что уже требуют немедленного вывода их из Беларуси. При этом сами увеличивают военные бюджеты, стягивают к нашим границам крупные воинские формирования», — заявил он.

И продолжил: «Ответ простой: ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего. Тогда можно и нам предъявлять претензии по поводу присутствия здесь военнослужащих из других стран. А пока это — необоснованные и глупые требования. Даже не просьбы и предложения, а требования».

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