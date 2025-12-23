Польша установила первые элементы "Стены дронов" на границе с Беларусью

Опубликовано: 23.12.2025 19:45 , Обновлено: 23.12.2025

Власти Польши дали старт возведению первых элементов системы противодействия беспилотникам на границе с Беларусью. Это специальные устройства на наблюдательной вышке под Крынками в Подлясье.

Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кирвинский. По его словам, на вышке высотой более 70 метров установлен радар.

В планах Польши — установка ещё четырёх таких систем на других уже построенных вышках. “Запуск этого блока запланирован на январь”, — заявил министр внутренних дел и администрации Марцин Кервинский.

На первом этапе новая система будет обнаруживать, определять местоположение и отслеживать воздушные объекты, приближающиеся со стороны Беларуси.

Данные системы наблюдения будут обрабатываться в Белостоке, в центре электронного мониторинга границы с Беларусью, а также на объектах пограничной охраны.

Издание RMF FM указало, что новая польская система была разработана и произведена исключительно польскими компаниями.

Ранее власти Польши пообещали, что в срочном порядке начнут строительство национальной системы защиты от беспилотников, не дожидаясь соответствующих решений на уровне ЕС. Первые элементы нового оборонного щита появятся уже в течение трех месяцев. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик.

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