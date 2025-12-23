Польша установила первые элементы "Стены дронов" на границе с Беларусью
Власти Польши дали старт возведению первых элементов системы противодействия беспилотникам на границе с Беларусью. Это специальные устройства на наблюдательной вышке под Крынками в Подлясье.
Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кирвинский. По его словам, на вышке высотой более 70 метров установлен радар.
В планах Польши — установка ещё четырёх таких систем на других уже построенных вышках. “Запуск этого блока запланирован на январь”, — заявил министр внутренних дел и администрации Марцин Кервинский.
На первом этапе новая система будет обнаруживать, определять местоположение и отслеживать воздушные объекты, приближающиеся со стороны Беларуси.
Данные системы наблюдения будут обрабатываться в Белостоке, в центре электронного мониторинга границы с Беларусью, а также на объектах пограничной охраны.
Издание RMF FM указало, что новая польская система была разработана и произведена исключительно польскими компаниями.
Ранее власти Польши пообещали, что в срочном порядке начнут строительство национальной системы защиты от беспилотников, не дожидаясь соответствующих решений на уровне ЕС. Первые элементы нового оборонного щита появятся уже в течение трех месяцев. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик.
Польша пообещала за 3 месяца ввести в строй «Стену дронов» на границе с Беларусью