Польша развернула саперный батальон у границ Беларуси

Опубликовано: 05.12.2023 13:15 , Обновлено: 05.12.2023

Польша разместила отдельный саперный батальон недалеко от белорусской границы, возле так называемого Сувалкского коридора. Об этом в Министерстве обороны Польши сообщили 4 декабря, после того, как батальон посетил глава ведомства Мариуш Блащак. Он объяснил, почему ведомство выбрало именно этот участок для размещения нового батальона.

Пресс-служба польского Минобороны на своей официальной страничке в соцсети X (бывший Twitter) пояснила, что саперный батальон, который теперь дислоцируется в городе Августов Подляского воеводства, войдёт в состав 15-й Гижицкой механизированной бригады (та в свою очередь является частью 16-й механизированной дивизии) и будет оказывать ей “инженерную поддержку”.

[info_b]Сувалкский коридор – условный участок на территории Польши и Литвы протяженностью примерно 100 км, расположенный между Беларусью и Калининградской областью России.[/info_b]

Выступая перед военнослужащими, министр обороны отметил, что польской армии “чрезвычайно важно” продолжать “динамично развиваться”.

“Это лучший метод сдерживания и обеспечения безопасности”, - заявил Блащак и пояснил, почему власти Польши выбрали именно эту территорию для размещения нового саперного батальона.

“Присутствие саперов в Августове очень важно, в том числе с точки зрения опыта, полученного во время войны на Украине. Мы знаем, что артиллерия – самое главное на поле боя и что бронетанковые войска очень важны, но саперы поддерживают другие части в восстановлении их боеготовности”, - пояснил причины размещения нового батальона министр обороны Польши Мариуш Блащак.

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​Ранее Телеграф рассказывал, что в ноябре Польша развернула также новый танковый батальон в Чартаеве Подляского воеводства, в непосредственной близости от границы с Беларусью (в Брестском направлении). Глава ведомства Мариуш Блащак, который принимал участие в торжественном вводе в эксплуатацию новой воинской части, рассказал, какие танки будут стоять на вооружении батальона.

Польша развернула новый танковый батальон у границ Беларуси