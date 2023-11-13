Польша развернула новый танковый батальон у границ Беларуси

Опубликовано: 13.11.2023 07:56 , Обновлено: 13.11.2023

В Министерстве национальной обороны Польши рассказали о новом танковом батальоне, который развернули в Чартаеве Подляского воеводства, в непосредственной близости от границы с Беларусью (в Брестском направлении). Глава ведомства Мариуш Блащак, который в воскресенье, 12 ноября, принимал участие в торжественном вводе в эксплуатацию новой воинской части, рассказал, какие танки будут стоять на вооружении батальона.

Согласно официальному заявлению Минобороны Польши, новый танковый батальон будет входить в состав 1-й пехотной дивизии легионов, Подляской дивизии. По словам главы ведомства, его главной задачей будет “сдерживание противника и обеспечение безопасности в случае нападения с востока”.

Северо-восток страны Мариуш Блащак назвал “ключевым направлением обороны” и заявил, что на усиление боевого потенциала Вооружённых сил Польша пошла на фоне затянувшегося военного конфликта в Украине.

“Мы осознаем угрозы. Мы прекрасно понимаем, что Кремль начал войну, потому что хочет восстановить Российскую империю. Это всегда было опасно для народов, живших по соседству. Поэтому, чтобы не допустить нападения на нашу Родину, мы укрепляем армию”, - заявил польский министр обороны.

Новый танковый батальон, по его словам, будет оснащен “современными танками, разработанными в 21 веке”. В частности, речь идёт о танках К2 производства Южной Кореи. Известно, что первая поставка этих танков в Польшу состоялась в декабре 2022 года, а летом этого года появилась информация о закупках тысячи модифицированных танков K2 Black Panther (“Черная пантера”), которые должны приехать в Польшу уже к 2025 году. Кроме того, глава Минобороны упомянул минометы Rak и комплексы ПВО Poprad.

Напомним, ранее в Польше заявляли, что решили увеличить свою армию, так как рассматривают Беларусь и Россию как военную угрозу. Мариуш Блащак во время присяги на празднике 16-й механизированной дивизии 23 сентября этого года заявил, что Войско польское “будет сильнейшей сухопутной армией в Европе”.

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Между тем, госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, будучи с визитом в Москве на встрече секретарей совбезов стран СНГ, заявил, что для Беларуси есть угроза “взрывоопасной ситуации” из-за действий Украины и “коллективного Запада” и спрогнозировал военную угрозу “в ближайшее время”.