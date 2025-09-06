Польша продлила режим буферной зоны на границе с Беларусью. На сколько?

Опубликовано: 06.09.2025 08:33 , Обновлено: 06.09.2025

Министр внутренних дел и администрации Польши продлил действие особого режима на границе с Беларусью. Узнали, сколько ещё продлится введённая в 2024 году буферная зона на приграничной территории.

Согласно официальному заявлению, опубликованному Министерством внутренних дел и администрации Польши, буферная зона на польско-белорусской границе будет существовать ещё как минимум три месяца. Если бы её не продлили, особый режим на границе был бы снят уже сегодня, 6 сентября. Новый крайний срок - 4 декабря .

[inf]Буферная зона, куда ограничен вход посторонним, охватывает участок границы протяжённостью более 78 км, расположенный в зоне действия пограничных застав в Михалуве, Наревке, Беловеже, Дубичах Церкевне и Черемхе.

На протяжении примерно 59 км буферная зона простирается примерно на 200 метров от госграницы, но на некоторых участках она выходит на просторы в несколько километров. Так, на 15-километровом участке в пределах природных заповедников буферной зоной объявлена территория на глубину около 2 км, ещё на одном участке протяженностью 3,8 км - на глубину 4 км.[/inf]

В польском ведомстве необходимость продления особого режима в приграничье объяснили “растущим миграционным давлением из Беларуси”.

“Буферная зона служит для защиты государственной границы и борьбы с контрабандистами”, - обосновали особый режим в МВД Польши. По подсчётам ведомства, на данный момент польско-белорусская граница “закрыта почти на 98% ”.

В ведомстве также привели статистику Пограничной службы, согласно которой количество попыток незаконного пересечения границы с Беларусью за последние месяцы “почти удвоилось” по сравнению с 2024 годом:

С июня по август 2025 года польские пограничники заявили о 13,8 тыс. попыток незаконного пересечения границы (в прошлом году за аналогичный период было зафиксировано на 83% меньше - 7,5 тыс.).

Только за август польские пограничники заявили более чем о 5,4 тыс. попыток незаконного пересечения границы (в августе 2024 года - менее 2300, то есть почти в 2,5 раза меньше).

Беларусь потребовала от Польши прекратить обвинять её в «инструментализации миграции»

Напомним, в конце мая этого года представитель Беларуси на заседании Комиссии ООН по предупреждению преступности в Вене потребовал отказаться от «необоснованного политически мотивированного курса на обвинение Беларуси в инструментализации миграции». Все подобные обвинения, прозвучавшие в ООН со стороны делегации Польши, белорусская сторона категорически отвергла.

В связи с повторяющимися заявлениями соседних стран в представители Беларуси в ООН призвали «отказаться от необоснованного политически мотивированного курса на обвинение Беларуси в инструментализации миграции» и вернуться к «нормальному диалогу по общемировой миграционной проблематике». По мнению представителей Минска, сделать это необходимо «в первую очередь в интересах обеспечения прав мигрантов».

Лукашенко заочно обратился к ЕС и пообещал не стоять перед ним «на коленях с петлёй на шее». Из-за чего?

А прошлой осенью президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на II Минской международной конференции по евразийской безопасности, заочно обратился к руководству стран Евросоюза, заявив, что «с петлёй на шее мы перед вами стоять на коленях не будем и ловить мигрантов не будем» и призвал их делать с мигрантами «то, что хотели» — трудоустраивать и предоставлять равные условия со своими гражданами.