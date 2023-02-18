Польша пригрозила белорусским водителям новыми ограничениями

Опубликовано: 18.02.2023 11:53 , Обновлено: 18.02.2023

Польский министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьски заявил, что если белорусские власти введут в отношении польских перевозчиков объявленные ограничения, то реакция Польши в отношении белорусских перевозчиков будет идентичной. Об этом он написал в пятницу в Твиттере.

Напомним, что МИД Беларуси сообщил 17 февраля временному поверенному Польши в Минске об ответных мерах на закрытие пограничного перехода в Бобровниках. Они заключаются в том, что польские перевозчики смогут въезжать в Беларусь и выезжать только “на польско-белорусском участке границы”. Это означает, что они не смогут использовать пограничные переходы Беларуси с Литвой и Латвией.

Таким образом, если польский министр выполнит свое обещание, то и белорусские, и польские грузовики смогут пересекать границу только в единственном оставшемся грузовом погранпереходе в Козловичах. Какой длины там образуются очереди, даже сложно представить.

Ранее польская сторона приостановила движение на пограничном пункте в Бобровниках. “Ввиду важных интересов государственной безопасности я решил приостановить до дальнейшего уведомления (…) движения на польско — белорусском пограничном переходе в Бобровниках”, - написал 9 февраля Мариуш Каминский, министр внутренних дел и администрации.

Ранее стало известно, что польско-белорусский погранпереход в Кукурыки-Козловичи закрываться не будет. Такое обещание дал замминистра инфраструктуры Рафал Вебер 16 февраля на встрече с членами Национальной ассоциации польских перевозчиков в Бяла-Подляске.

Польша пообещала не закрывать последний грузовой переход на границе с Беларусью