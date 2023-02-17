Польша пообещала не закрывать последний грузовой переход на границе с Беларусью

Опубликовано: 17.02.2023 15:25 , Обновлено: 17.02.2023

Польско-белорусский погранпереход в Кукурыки-Козловичи закрываться не будет. Такое обещание дал замминистра инфраструктуры Рафал Вебер вчера на встрече с членами Национальной ассоциации польских перевозчиков в Бяла-Подляске.

“Мы можем быть спокойны за свою работу, - заявил Мартин Потапчук, член правления и казначей Национальной ассоциации перевозчиков Польши. - Мы получили четкое заявление от заместителя министра Рафала Вебера, что пограничный переход в Корощине (Кукурыки-Козловичи - ред) не будет закрыт”.

Ранее стало известно, что после закрытия пункта пропуска в Бобровниках на границе с Беларусью есть только два активных КПП с польской стороны: Тересполь (для всех) и Кукурыки (товарный). Однако в Варшаве думают о том, чтобы закрыть и их.

Закроет ли Польша всю границу с Беларусью? Что говорят в Варшаве и Минске