Польша попросила своих граждан покинуть Беларусь. Что происходит?

Опубликовано: 10.10.2022 20:27 , Обновлено: 10.10.2022

Министерство иностранных дел Польши 20 октября призвало поляков как можно скорее покинуть территорию Беларуси. Также там попросили своих граждан не посещать Республику.

Такую рекомендацию там дали «в связи с нарастанием напряженности, боевыми действиями в регионе и неоднократными арестами».

«В случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ и других непредвиденных ситуаций, эвакуация может быть достаточно сложной или даже невозможной», - говорится в обращении МИД Польши.

[info_b]Кстати, согласно данным ГПК Беларуси, поляки особо и не ездят в нашу страну. А белорусский “безвиз” наиболее популярен среди литовцев.

За прошедшую неделю в Беларусь по безвизу въехали 6139 граждан Литвы, 1556 граждан Латвии и всего 910 граждан Польши. С начала действия безвизового режима в Беларусь приехали 10246 поляков.

Литовские власти ранее также просили своих граждан в Беларусь не ездить.[/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что министр обороны Беларуси Виктор Хренин 10 октября заявил, что Беларусь не собирается воевать с украинцами, литовцами и поляками, если они «не будут предпринимать неправильные шаги».

«Не провоцируйте нас» — Хренин пообещал Литве, Польше и Украине не начинать войну первым