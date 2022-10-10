Польша попросила своих граждан покинуть Беларусь. Что происходит?
Министерство иностранных дел Польши 20 октября призвало поляков как можно скорее покинуть территорию Беларуси. Также там попросили своих граждан не посещать Республику.
Такую рекомендацию там дали «в связи с нарастанием напряженности, боевыми действиями в регионе и неоднократными арестами».
«В случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ и других непредвиденных ситуаций, эвакуация может быть достаточно сложной или даже невозможной», - говорится в обращении МИД Польши.
[info_b]Кстати, согласно данным ГПК Беларуси, поляки особо и не ездят в нашу страну. А белорусский “безвиз” наиболее популярен среди литовцев.
За прошедшую неделю в Беларусь по безвизу въехали 6139 граждан Литвы, 1556 граждан Латвии и всего 910 граждан Польши. С начала действия безвизового режима в Беларусь приехали 10246 поляков.
Литовские власти ранее также просили своих граждан в Беларусь не ездить.[/info_b]
Ранее Телеграф сообщил, что министр обороны Беларуси Виктор Хренин 10 октября заявил, что Беларусь не собирается воевать с украинцами, литовцами и поляками, если они «не будут предпринимать неправильные шаги».
«Не провоцируйте нас» — Хренин пообещал Литве, Польше и Украине не начинать войну первым