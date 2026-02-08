Польша похвалилась новыми укреплениями на границе с Беларусью

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Опубликовано: 08.02.2026 14:06 , Обновлено: 08.02.2026

Власти Польши на фоне недавнего открытия новых пунктов пропуска на границе с Беларусью всё же не сокращают финансирование на возведение укреплений там же.

Пограничная служба Польши представила новые «ежи», заявив, что это лишь часть работ по укреплению границы с Беларусью и Россией. Но точное местоположение новых заграждений не раскрыло.

К концу 2026 года Варшава рассчитывает укрепить около 200 км границы. И это станет серьёзным ускорением. По данным польской редакции Newsweek, в прошлом году в Польше было модернизировано всего около 60 км границы.

























Для защиты границы пограничные и военные подразделения устанавливают не только «ежи», но и роют рвы, готовят противотанковые заграждения, затрудняющие атаки со стороны лесов и болот, а также разрабатывают системы защиты от беспилотников.

Напомним, что в Польше министерство иностранных дел ответило на призыв властей Беларуси вернуться к диалогу. Там заявили, что готовы ответить на июньское заявление Минобороны Беларуси публично. Позицию МИД Польши озвучил радиостанция RMF FM.

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