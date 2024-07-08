Польша подняла в воздух военные самолеты вблизи границ Беларуси. Что происходит?

Опубликовано: 08.07.2024 10:46 , Обновлено: 08.07.2024

Польские военные в понедельник, 8 июля, подняли самолеты вместе со своими союзниками. Как пояснили в командовании вооруженных сил Польши, это связано с "интенсивной деятельностью дальней авиации Российской Федерации", которая наблюдалась минувшей ночью.

“Обращаем ваше внимание, что в юго-восточной части страны может наблюдаться повышенный уровень шума, связанный с началом работы в нашем воздушном пространстве польской и союзной авиации”, - сообщили в польском военном командовании на своей официальной странице в соцсети X.

По словам польских военных, повышенная активность российской дальней авиации минувшей ночью была связана “с нанесением ударов по объектам, расположенным, в том числе, на западе Украины”, в непосредственной близости от границы с Польшей, а также Беларусью.

“Последняя такая активизация деятельности российской авиации, в ходе которой были нанесены удары на западе Украины, была зафиксирована в ночь с 21 на 22 июня этого года”, - сообщили польские военные.

Там подчеркнули, что оперативное командование “на постоянной основе следит за ситуацией” в Украине и при необходимости оперативно запускает “все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши”.

В Минобороны Беларуси данную информацию пока никак не комментировали.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в Министерстве обороны Беларуси в пятницу, 5 июля, рассказали о том, как развивается ситуация на белорусской границе. В ведомстве пожаловались на “системное наращивание коалиционных сил НАТО” на западной границе и на “ничем не обоснованную активность” на южной границе. Там также предупредили о “подготовке диверсий” и “высокой вероятности подготовки и проведения вооруженных провокаций, а также резонансных акций”.

Свыше 11 тыс. солдат НАТО и 15 тыс. бойцов ВСУ. Минобороны Беларуси предупредили о «подготовке диверсий» на границе