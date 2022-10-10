Беларусь могла потерять от санкций 20 млрд долларов — Головченко

Опубликовано: 10.10.2022 11:18 , Обновлено: 10.10.2022

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что потери Беларуси от западных санкций могли бы составить 20 млрд. долларов.

По его словам, с конца 2021 года под «санкционный удар» попали авиационная, калийная, нефтеперерабатывающая, деревоперерабатывающая отрасли, а также отдельные предприятия.

Головченко заявил, что объем экспорта Беларуси, который попал под ограничения, «мог составить около $15-16 млрд», к этому он добавил «выпавший экспорт по Украине» в размере $4-5 млрд.

«Таким образом из-за этих санкций мы могли бы потерять около $20 млрд. Это очень значительная цифра для платежного баланса страны. И непринятие должных мер оказало бы серьезное воздействие на экономику», — сказал премьер.

Сколько Беларусь потеряла от санкций, он не назвал.

В свою очередь посол России Борис Грызлов заявил во время визита в Брестскую область, что Беларусь потеряет около 14 млрд. долларов в 2022 году из-за закрытия европейских рынков в результате санкций.

Новость Телеграф

Как писал ранее Телеграф, Головченко рассказал, какую трехуровневую систему придумали власти, чтобы ей противостоять.

Комиссия против санкций рассматривает вопросы, «даже противоречащие закону» — Головченко