Опубликовано: 19.01.2023 11:48 , Обновлено: 04.07.2024

Александр Лукашенко 19 января принял у себя министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которому рассказал, чем его «приятно поразила и удивила» Украина.

По мнению Лукашенко, западные страны пытаются использовать Украину против Беларуси.

«Но что меня поражает и приятно удивляет — Украина пока держится. Она на провокации против Беларуси не идет», — заявил он Лаврову.

Как ранее писал Телеграф, 18 января глава российского МИД заявил, что переговоры с Украиной невозможны. Взамен российский министр ждет предложения от стран Запада. Но, по его словам, никому ему их не предлагал.