Почти всю трассу М1 из Бреста в Минск замело снегом

Опубликовано: 26.12.2022 18:36 , Обновлено: 26.12.2022

Сильный снегопад накрыл не только Гродно, где ГАИ за день насчитали не менее 50 ДТП. На трассе М1 из Бреста в Минск тоже снежный коллапс.

Водители пожаловались на засыпанную снегом трассу. В некоторых местах асфальта вообще не видно.

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“Трасса М1 Ивацевичи - Барановичи, вообще не почищена! Это на видео участок еще более-менее нормальный. Второе видео - район Барановичей. Это сейчас”, - сообщил “Виртуальный Брест” слова своего подписчика и поделился видео.

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В Барановичах стихия тоже принесла снег и скользкие дороги.

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А вот в Гродненской области дорожники принялись за… ремонт асфальта. И как они находят выбоины в снегу?

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Снегопад, кстати, уже добрался и до Минска. В ГАИ попросили водителей “быть предельно внимательными и осторожными”.

“Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию, избегайте резких движений и держите стёкла и зеркала в чистоте. В условиях недостаточной видимости пешеходам необходимо обозначить себя световозвращающими элементами”, - сообщили в ГАИ.