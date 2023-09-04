По всей Беларуси объявили с 4 сентября "политическую акцию". Кто организатор и что планирует до 17 сентября?

Опубликовано: 04.09.2023 09:02 , Обновлено: 04.09.2023

Власти Беларуси объявили, что с 4 сентьр по 17 сентября по всей стране пройдут мероприятия в рамках "политической акции" под названием "Беларусь адзіная". Ее цель, заявлено организаторами, "консолидация патриотических сил".

Также в рамках акции власти надеются на успешную “пропаганду ключевых достижений суверенной Беларуси”, а также обещают провести “открытый разговор по самым актуальным вопросам информационной повестки, в том числе острым, вызывающим полемику”, передает официальный сайт ФПБ.

Для этого организаторы решили привлечь “лидеров общественных объединений” из таких организаций и партий, как ФПБ, «Белая Русь», БРСМ, БСЖ, БООВ.

Также в ФПБ опубликовали список дат и городов Беларуси, не уточнив, что конкретно будет происходить там в эти дни:

4 сентября — Молодечно;

7 сентября — Берёза;

8 сентября — Светлогорск;

11 сентября — Орша;

12 сентября — Лида;

13 сентября — Могилёв;

14 сентября — Минск.

Впрочем, в пресс-службе БРСМ сообщили, что основным организатором мероприятий будет РГОО “Белорусское общество “Знание”. В планах этого объединения - проведение по всей Беларуси выступлений функционеров вышеуказанных заведений перед белорусами. Однако на ОНТ сообщили, что будут и “не просто автопробеги”, а ещё “выставки, и прочие форматы”.

Ранее Телеграф сообщил, что председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель рассказал, что в ведомстве знают “конкретные цели конкретных лиц”, которые в ближайшее время предпримут попытки дестабилизировать ситуацию в стране. “Мы ждем попыток”, — заявил он.

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