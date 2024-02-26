«По российскому опыту» — На госТВ показали, как в Беларуси собирают боевые дроны «из изоленты и палок»

📷 Фото

Опубликовано: 26.02.2024 10:25 , Обновлено: 26.02.2024

В Беларуси собирают до 50 боевых дронов в месяц «по российскому опыту», сообщил гостелеканал СТВ. Этим занимается 927-й центр подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов в Березе.

Центр производит дроны и обучает их операторов, рассказали в сюжете СТВ. Специалисты тренируются на тренажерах, а после этого приступают к практическим занятиям. Собирают же БПЛА с помощью 3D-принтеров, ноутбука для программирования и деталей электроники.

«Самый сложный этап производства – это заставить его летать так, как надо нам. По сути, программирование логики полета дрона. Я могу практически все что угодно сделать – сделать вертолет, самолет, квадрокоптер из изоленты и палок», – заверил офицер с позывным «Путник» . Лицо лейтенанта в сюжете скрыли.

Ранее Александр Лукашенко обратил внимание на важность беспилотной авиации, в том числе дронов-камикадзе. Политик заявил, что белорусская армия отстает в оснащении ими, а также подготовке операторов такой техники.

«Поэтому необходимо наверстывать упущенное. И не только Минобороны, но и МВД, Госпогранкомитету. Совету безопасности нужно взять данный вопрос на контроль и продолжить проверки качества подготовки личного состава силовых ведомств в этом году», – поручил Лукашенко.

К слову, в конце февраля министр обороны Беларуси Виктор Хренин предупредил о действиях белорусских ПВО в отношении авиации НАТО.

Министр обороны Беларуси пообещал сбивать самолеты НАТО