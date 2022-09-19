Парламент Беларуси не внес проект об амнистии на новую сессию с 20 сентября

Опубликовано: 19.09.2022 11:47 , Обновлено: 19.09.2022

Первое заседание девятой сессии Палаты представителей Беларуси запланировано на 20 сентября. В списке вопросов, которые планируют обсудить депутаты, нет законопроекта об амнистии, который ранее анонсировали власти.

На сайте Палаты представителей указаны 13 проектов для рассмотрения на заседании 20 сентября, но об амнистии в них речи не идет.

Об этом законопроекте ни разу не упомянул и Александр Лукашенко, выступая перед концертом ко «Дню народного единства».

Что за проект об амнистии?

Напомним, что еще 6 сентября на совещании Лукашенко предложил «в преддверии Дня народного единства» 17 сентября обсудить «целесообразность амнистии».

«За последние два года поумнели все. Особенно в местах не столь отдаленных. Но это уже МВД сейчас доложит, они и несут персональную ответственность за тех, кто амнистирован будет. Да и работать им с ними на свободе», — заявил он.

Лукашенко предложил рассмотреть окончательный вариант документа об амнистии на специальной комиссии, где должна присутствовать «нормальная оппозиция» — люди, «которые, может, имеют какую-то точку зрения иную на развитие нашего общества».

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед заявил, что амнистировать планируют не менее 8 тыс. человек. И уточнил, что на свободу могут выйти люди, «которые совершили преступления, связанные с экстремизмом, которые посягнули на наше государство, которые подняли руку на правоохранителей».

«Но только те, кто раскаялся, осознал и считает возможным обратиться к президенту с просьбой о помиловании», — сказал Швед.

Примерно об этом сказал и министр внутренних дел Иван Кубраков.

С тех пор о судьбе проекта ничего не слышно.

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