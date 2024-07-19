"Отвратительная работа" — Лукашенко рассказал, кого "начал колошматить" после урагана на Гомельщине

Опубликовано: 19.07.2024 13:46 , Обновлено: 19.07.2024

Александр Лукашенко раскритиковал несвоевременную работу губернаторов по устранению последствий непогоды на Гомельщине. По его словам, в сложившейся ситуации были люди, которые показали себя героями, однако были и те, кто "проявил расхлябанность".

На совещании у главы государства председатель КГК Василий Герасимов рассказал о некоторых недостатках, которые выявили в процессе ликвидации последствий стихии. Например, не везде было налажено “должное взаимодействие” между различными органами.

Более того, в ряде случаев вместо оперативных действий некоторые начали объявлять тендеры по поиску подрядчиков. В ответ на это Лукашенко поручил “восстановить нарушенные крыши домов и прочее”, после чего пообещал “разобраться”.

“Никакой реакции, кроме обычной реакции энергетиков. Адекватной реакции на это событие — быстрой, чёткой, военной — не было. Отвратительная работа. В первые часы и дни работы. Я это видел. Поэтому начал колошматить губернаторов и других”, — заявил президент.

Лукашенко отметил, что “уроки должны извлекать из любой ситуации” и поручил председателю КГК вместе с другими ответственными проработать “соответствующие вопросы”, включая формирование резервов на случай подобных ЧС в будущем, передало БелТА.

Напомним, ранее в Беларуси объявили внеочередной субботник. Правда, он затронет не всех жителей Республики, а только Гомель — город, который сильнее всего пострадал от урагана. В горисполкоме подчеркнули, что все силы 20 июня будут направлены на Советский и Новобелицкий районы.

В Беларуси срочно объявили субботник. Но не для всех