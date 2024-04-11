"Отражали нападение ДРГ" - Минобороны Беларуси показало выстрелы из зенитного ракетного комплекса
Министерство обороны Беларуси в своем Telegram-канале показало, как проходит тактическое учение 120-й зенитной ракетной бригады Вооруженных Сил страны.
Учение организовали на 174-м учебном полигоне ВВС и войск ПВО. По замыслу, бойцы “отражали нападение диверсионной разведывательной группы, которая атаковала колонну зенитной ракетной батареи”.
Как рассказали в Минобороны, военнослужащие поражали цели из переносного зенитного ракетного комплекса “Игла”, зенитной установки “ЗУ-23-2” и ручного противотанкового гранатомета.
Также военное ведомство показало подготовку расчетов реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».
Ранее Telegraf.news публиковал кадры с тренировки артиллерийских и танковых подразделений ВС Беларуси. Минобороны показало контрольные занятия с боевой стрельбой военнослужащих 111-й гвардейской артиллерийской бригады.
Минобороны Беларуси показало стрельбу танков и артиллерии. Что случилось?