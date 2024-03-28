Минобороны Беларуси показало стрельбу танков и артиллерии. Что случилось?
Министерство обороны Беларуси в своем Telegram-канале 28 марта выложило еще один фоторепортаж с проверки боевой готовности Вооруженных сил страны. Военное ведомство показало кадры с тренировки артиллерийских и танковых подразделений.
Так, на одном из роликов Минобороны показало контрольные занятия с боевой стрельбой военнослужащих 111-й гвардейской артиллерийской бригады.
Также ведомство привело фото с тренировки танковых подразделений 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады.
Разведку целей, целеуказание и оценку результатов стрельбы танкисты проводили с помощью квадрокоптера.
Также показали технику, которую бойцы 120-й зенитной ракетной бригады Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны сняли с длительного хранения.
Ранее Telegraf.news публиковал кадры с тактического учения подразделений ВС Беларуси, где войска показали штурм населенного пункта.
Минобороны Беларуси показало штурм населенного пункта танками