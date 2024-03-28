Минобороны Беларуси показало стрельбу танков и артиллерии. Что случилось?

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Опубликовано: 28.03.2024 20:34 , Обновлено: 28.03.2024

Министерство обороны Беларуси в своем Telegram-канале 28 марта выложило еще один фоторепортаж с проверки боевой готовности Вооруженных сил страны. Военное ведомство показало кадры с тренировки артиллерийских и танковых подразделений.

Так, на одном из роликов Минобороны показало контрольные занятия с боевой стрельбой военнослужащих 111-й гвардейской артиллерийской бригады.

Также ведомство привело фото с тренировки танковых подразделений 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады.

Фото: агентство "Ваяр"

Фото: агентство "Ваяр"

Фото: агентство "Ваяр"

Разведку целей, целеуказание и оценку результатов стрельбы танкисты проводили с помощью квадрокоптера.

Также показали технику, которую бойцы 120-й зенитной ракетной бригады Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны сняли с длительного хранения.

Фото: агентство "Ваяр"

Фото: агентство "Ваяр"

Фото: агентство "Ваяр"

Ранее Telegraf.news публиковал кадры с тактического учения подразделений ВС Беларуси, где войска показали штурм населенного пункта.

Минобороны Беларуси показало штурм населенного пункта танками