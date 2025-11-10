"Откуда взялся миллиард": В Литве поспорили из-за убытков после закрытия границы с Беларусью

Опубликовано: 10.11.2025 08:22 , Обновлено: 10.11.2025

Власти Литвы и перевозчики называют разные цифры убытков из-за остановки работы пропускных пунктов на границе с Беларусью. Официальный Вильнюс, тем не менее, не намерен идти навстречу логистическим компаниям.

Вице-президент ассоциации перевозчиков Linava Олег Тарасов настаивает, что потери Литвы из-за закрытия границы могут быть колоссальными.

«Будет где-то половина транзита, мы потеряем где-то 7–8% ВВП. [В евро] это миллиарды», — заявил он.

По оценкам Linava, в направлении Восток — Центральная Азия, Китай через Беларусь из Литвы курсирует около 7000 грузовиков. Ежемесячный доход каждого грузовика составляет до 10 тысяч евро.

«Умножаем 7000 на 10 000, получается 70 миллионов в месяц. Значит, в год можно говорить о миллиарде», — поделился подсчётами Тарасов.

Однако с его математикой несогласны другие эксперты. «Я не очень понимаю, откуда мог взяться этот миллиард. Думаю, максимальный размер проблемы — около ста миллионов», — заявил экономист банка Citadele Александр Изгородин.

По его подсчётам, в направлении Беларуси из Литвы и обратно идёт только 10% от всех грузов. «Проблемы будут, но, на мой взгляд, они не очень серьёзные и не очень большие. По сравнению со всеми объёмами перевозок это капля в море», — заявил Изгородин.

По оценкам других перевозчиков, в их портфеле заказов белорусское направление занимало до 30% от всех перевозок. Но при этом остальные 70% тоже были связаны с транзитом из Беларуси опосредованно.

«Без этих 30% не будет этих 70%», — признался Виталиус Гигявичюс, руководитель компании «Келрува». По его словам, далее часть грузов шла из Западной Европы через Литву и далее на Восток.

«Приняв решение о закрытии границы, мы теряем статус транзитной страны. Грузопоток уменьшается. Весь поток идёт полякам», — подвёл итог бизнесмен.

Тем не менее, власти Литвы рассматриют и закрытие железнодорожного сообщения как последний элемент давления на Минск. Но пока неофициально, сообщило LRT.

«У нас есть сосед, который использует в своих целях всё, что движется, всё, что может в нас бросить. Мы должны повысить нашу устойчивость», — заявил ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

По словам аналитика банка Изгородина, небольшие перевозчики должны были осознавать риск работы на восточном направлении.

«Работать с рынком СНГ относительно выгоднее, чем с рынком ЕС, но и рисковать предпринимателю приходится больше», - заявил Изгородин.

В свою очередь, официальный Минск в лице министра иностранных дел Максима Рыженкова обвинил литовские власти в попытке заработать на “конфликтном потенциале” с Минском. Именно это, по мнению дипломата, стало причиной закрытия границы с Беларусью.

Если он прав, то европейские финансовые вливания кратно превзойдут потери от транзита. А значит, правительство Литвы может продолжать свою линию. Однако власти соседней страны уже констатировали, что поток воздушных шаров, несмотря на благоприятный для контрабандистов ветер, значительно сократился.

«Ждите красивых вливаний» — Рыженков обвинил Вильнюс в попытке заработать на конфликте с Минском