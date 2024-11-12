«Осознанное решение президента» - Дуда отказался от группового фото с участниками климатического саммита в Баку

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Опубликовано: 12.11.2024 13:56 , Обновлено: 12.11.2024

Президент Польши Анджей Дуда на Всемирном саммите по борьбе с изменением климата, который в эти дни проходит в Баку, отказался позировать для традиционной групповой фотографии, которую ещё называют "семейным фото" на больших международных форумах.

Офис польского президента, как и он сам никак не прокомментировал этот поступок. Однако польский репортёр Гжегож Урбанек, освещавший в числе прочих журналистов визит польского лидера на саммит в Баку, заявил, что причиной такого решения стало присутствие на форуме президента Беларуси Александра Лукашенко.

Аналогичная ситуация была и в прошлом году, в Дубае, куда съехались делегации из более чем 150 стран мира.

Групповое фото с саммита в Дубае 2023 года /Администрация президента РБ

По словам Урбанека, который сослался на неназванный источник в личном окружении Дуды, это было “символическое отделение” и “осознанное решение президента”.

“Семейное фото - это семейное фото, президент решил, что не хочет иметь семейное фото с Александром Лукашенко”, - процитировало источник польское издание Interia.pl.

Между тем, Администрация президента Беларуси опубликовала несколько фото с саммита, на котором Александр Лукашенко позирует не только на групповых фото, но и отдельно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, котоырй в этом году принимает у себя климатический саммит, и с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в Польше разгорелся скандал после визита президента страны Анджея Дуды в соседнюю Чехию. Туда польского лидера пригласили на праздновании 80-летия экс-президента Чехии Милоша Земана, которое проходило в замке Глубока на юге страны и которое журналисты поспешили окрестить “балом с друзьями Путина”.

В Польше разгорелся скандал из-за «бала с друзьями Путина», который посетил президент Дуда