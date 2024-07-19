Лукашенко рассказал, о каких видео из TikTok ему докладывают

Опубликовано: 19.07.2024 15:55 , Обновлено: 19.07.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 19 июля, на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании потребовал от Комитета государственного контроля и Генеральной прокуратуры тщательно отслеживать нарушения в аграрной сфере. Руководителей же сельхозпредприятий он предостерёг от попыток скрыть проблемные моменты.

“Имейте ввиду - обмануть не получится и скрыть какие-то факты. Любой человек выложит в тик-ток все недостатки… Завтра утром я прочитаю, мне доложат”, - процитировалЛукашенко Telegram-канал “Пул Первого”.

Как отметили в Администрации президента, контролирующие органы располагают данным о “целом букете разного рода нарушений” - от хищений и коррупции, до приписок и халатной подготовки к уборочной кампании техники и зерносушильных комплексов.

“Неготовность комбайна, хоть одного, или сушилки - это преступление”, - предупредил Лукашенко аграриев.

В его пресс-службе привели статистику МВД: только за время посевной кампании этого года проверяющие пресекли 142 преступления. Среди основных нарушений - кража топлива, зерна, комбикормов, а также удобрений. Кроме того, было зафиксировано 29 случаев взяточничества со стороны должностных лиц.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на совещании Лукашенко также раскритиковал несвоевременную работу губернаторов по устранению последствий непогоды на Гомельщине. По его словам, в сложившейся ситуации были люди, которые показали себя героями, однако были и те, кто “проявил расхлябанность”.

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