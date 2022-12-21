🎤 Мнение

Опубликовано: 21.12.2022 13:12 , Обновлено: 21.12.2022

Глава Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) Михаил Орда предсказал, что продолжатся «попытки подорвать нашу страну изнутри» и призвал не допустить «расшатывание» коллективов.

По егомнению, «враги уже готовятся к тому», чтобы использовать единый день голосования на выборах в депутаты в 2024 году «в своих целях».

Поэтому он считает необходимым, чтобы профсоюзы «вовремя пресекали любые попытки распространять фейки, расшатать ситуацию в трудовых коллективах».

По его словам, иначе это «дорого обойдется и людям, и стране».

Кстати, ранее председатель Совета Республики Наталья Кочанова заявила, что сообщения об открытых люках и колодцах на белорусских улицах делаются «оппонентами власти» с целью «внести деструктив» в общество.

По ее словам, то же касается и новостей о нехватке или сокращении ассортимента в белорусских магазинах.