Орда призвал ФПБ пресекать расшатывание в трудовых коллективах — «Враги готовятся»
Глава Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) Михаил Орда предсказал, что продолжатся «попытки подорвать нашу страну изнутри» и призвал не допустить «расшатывание» коллективов.
По егомнению, «враги уже готовятся к тому», чтобы использовать единый день голосования на выборах в депутаты в 2024 году «в своих целях».
Поэтому он считает необходимым, чтобы профсоюзы «вовремя пресекали любые попытки распространять фейки, расшатать ситуацию в трудовых коллективах».
По его словам, иначе это «дорого обойдется и людям, и стране».
Кстати, ранее председатель Совета Республики Наталья Кочанова заявила, что сообщения об открытых люках и колодцах на белорусских улицах делаются «оппонентами власти» с целью «внести деструктив» в общество.
По ее словам, то же касается и новостей о нехватке или сокращении ассортимента в белорусских магазинах.