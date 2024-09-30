Кочанова поручила исполкомам «держать в поле зрения» эту категорию белорусов

Опубликовано: 30.09.2024 19:51 , Обновлено: 30.09.2024

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова поручила местным властям и руководителям предприятий держать "в поле зрения" ранее судимых белорусов. По её словам, нужно сделать так, чтобы количество преступлений от тех, кто вернулся в общество, снизилось, а сами граждане активно влились в экономику, "пришли и работали".

Во время заседания Новополоцкого горисполкома Кочанова вынесла на обсуждение ряд вопросов. Так, например, поднималась тема, насколько эффективно принудительное лечение, и что ещё можно сделать, чтобы “минимизировать рецидивные преступления”.

Кроме того, председатель Совета Республики подчеркнула: в решение этой проблемы нужно “погрузить” не только правоохранительные органы, но и общественные организации, а также руководство предприятий. Только так, по её мнению, при помощи “комплексного подхода”, можно решить данный вопрос. Также Кочанова добавила, что “лучше принимать превентивные меры”, которые не позволят человеку попасть в ЛТП.

“Необходимо больше работать с руководителями предприятий, они должны заниматься этими вопросами, держать в поле зрения таких людей. Это не только работа правоохранительных органов. Это совместная работа руководителей предприятий и субъектов профилактики”, — подчеркнула Наталья Кочанова, передало информагентство БелТА.