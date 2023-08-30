Экс-главред признанной властями Беларуси экстремистской «Нашай Нiвы» вышел на свободу

Опубликовано: 30.08.2023 12:58 , Обновлено: 30.08.2023

Егор Мартинович, бывший главный редактор признанной в Беларуси экстремистским формированием «Нашай Нiвы», после двух лет и полутора месяцев заключения вышел на свободу. 30 августа в Facebook он опубликовал свой первый после освобождения пост.

“Я хочу сказать огромное спасибо тысячам белорусов, которые поддерживали меня, помогали”, - написал он и пообещал со временем “отписаться или отзвониться каждому, от кого получал весточки”.

“Я лишний раз убедился, что порядочных, честных белорусов, настоящих патриотов нашей страны в разы больше, чем я мог себе представить в самых смелых фантазиях”, - рассказал Мартинович.

Напомним, минский суд 15 марта 2022 года приговорил главреда «Нашай Нівы» Егора Мартиновича к 2,5 годам колонии по ст. 216 УК (“Причинение имущественного ущерба без признаков кражи”). Задержали его 8 июля 2021 года.

[info_b]27 января 2022 года КГБ Беларуси признал “Нашу Ніву” экстремистским формированием. МВД также включило издание в перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности.

«Экстремистским формированием признана группа граждан из числа ЧИУП “Сородичи” (газета “Наша Нива”), объединившаяся посредством интернет-ресурсов, в том числе в социальных сетях и мессенджерах», - сообщили в МВД.

Ранее суд Беларуси признал экстремистскими материалами тeлеграм-канал издания, аккаунты «ВКонтакте»», Facebook, «Одноклассники», Instagram, YouTube.

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Ранее Телеграф писал о том, что гендиректора ООО «ТУТ Бай Медиа» и главреда внесли в список экстремистов:

Гендиректора ООО «ТУТ Бай Медиа» и главреда внесли в список экстремистов