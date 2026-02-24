Одна из стран ЕС перестала выдавать «шенген» белорусам

Опубликовано: 24.02.2026 13:41 , Обновлено: 24.02.2026

Одна из стран Европейского союза (ЕС) приостановила выдачу национальных и шенгенских виз гражданам Беларуси. Это следует из официального сообщения, которое на днях появилось на официальном сайте посольства Румынии в Минске.

Консульский отдел именно этой страны был закрыт в Минске и с 1 февраля 2026 года все услуги, предоставляемые консульским отделом посольства, были приостановлены. В объявлении дипмиссии указано, что данный шаг - временный, но как скоро планируется возобновить выдачу виз белорусам, не уточняется.

В случае срочной необходимости за консульской помощью предложили обращаться напрямую в Румынию, по другим консульским вопросам - в консульский отдел посольства Румынии в Вильнюсе или Москве. Гражданам самой Румынии для связи в чрезвычайных ситуациях оставили телефон горячей линии в Беларуси.

Как обратил внимание портал Onliner.by, Румыния, которая полноценно вошла в Шенгенскую зону всего год назад, так и не стала для белорусов значимым источником шенгенских виз. Хотя заявления на туристические визы в Минске начали принимать ещё в апреле 2024 года, запись на подачу документов открывали редко, требований к заявителям предъявляли больше, чем многие другие страны, визы если и открывали, то лишь на короткий срок, а вероятность отказа оставалась крайне высокой.

Примерно такая же ситуация, по информации портала, складывается с Болгарией, которая присоединилась к Шенгенской зоне одновременно с Румынией.

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