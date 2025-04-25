Одна из европейских стран приостановила «безвиз» для белорусов

Опубликовано: 25.04.2025 07:42 , Обновлено: 25.04.2025

Совет министров Албании принял решение в одностороннем порядке приостановить действие межправительственного соглашения, подписанного с правительством Беларуси в 2019 году, о взаимной отмене виз. Именно это соглашение позволяло гражданам Беларуси въезжать в страну без визы, проезжать транзитом через территорию этой страны и находиться там в течение 30 дней.

Информацию о приостановке данного межправительственного соглашения 24 апреля распространило Албанское телеграфное агентство (ATSH). По его данным, решение о приостановке было принято “в поддержку” закона “О международных договорах в Республике Албания” с внесенными в него поправками по предложению главы Министерства Европы и иностранных дел.

Как сообщило ATSH, данное решение вступает в силу немедленно, поскольку уже было опубликовано в “Официальном вестнике” албанского правительства.

В мае 2024 года Албания приостановила действие данного соглашения лишь частично. До сих пор визы не требовались для рядовых граждан, а вот владельцам белорусских дипломатических и служебных паспортов приходилось получать визу. Новым постановлением правительственное решение “О частичном приостановлении действия соглашения между Советом Министров Республики Албания и Правительством Республики Беларусь о взаимной отмене визовых требований” отменили, сделав визы обязательными для всех граждан Беларуси.

Ранее официальная Тирана аналогичным образом отменила безвизовый режим для граждан России - с 20 апреля 2023 года.

В МИД Беларуси пока решение албанского правительства никак не прокомментировали. Последует ли с белорусской стороны аналогичный шаг по отмене безвиза для албанцев, пока не известно.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце прошлого года министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков на министерской встрече Группы друзей в защиту Устава ООН 27 сентября в Нью-Йорке предложил разработать международный договор против “односторонних принудительных мер”, то есть санкций.

МИД Беларуси предложил разработать международный договор против санкций