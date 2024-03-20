SMS-повестки и ограничение выезда военнобязанным белорусам. Совет Республики одобрил законопроект о нацбезопасности

Опубликовано: 20.03.2024 13:38 , Обновлено: 15.11.2024

На заседании 11-й сессии Совета Республики седьмого созыва депутаты одобрили проект закона "Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности". Так, например, нововведения коснулись методов оповещения призывников и ограничения выезда военнообязанным.

Согласно изменениям, военные комиссары могут ограничить выезд за пределы страны тех белорусов, которые нарушили обязанности по воинскому учёту и уклонились от призыва на службу. Ранее ограничение касалось только военный службы и не затрагивало категории “призываемые на военные сборы”, передаёт агентство “БелТА”.

“Органы государственной безопасности наделяются полномочиями на составление протоколов об административных правонарушениях за неявку без уважительных причин на мероприятия по призыву граждан, состоящих у них на воинском учёте”, — подчеркнул министр обороны Виктор Хренин.

Кроме того, теперь сотовые операторы должны предоставлять военкоматам и областным управлениям КГБ телефонные номера военнообязанных. SMS-повестки будут считаться официальным уведомлением, после которого нужно явиться в военкомат.

Также повысился возрастной порог для военнообязанных женщин, которые числятся в запасе (кроме прапорщиков, мичманов или офицеров). Если раньше их призывали до 45 лет, то сейчас это будет возможно до 48 лет. Возраст постановки на учёт для юношей тоже увеличили – с 16 до 17 лет.

Ранее Телеграф писал о том, на что жалуются 80% белорусских призывников. По словам медиков, после внесения изменений в перечень заболеваний, при которых призывники признаются непригодными к службе, некоторых молодых людей, которым ещё в прошлом году дорога в армию была закрыта, в нынешний призыв могут отправить на службу.

Врач рассказал, на что жалуются 80% белорусских призывников. И кого из ещё вчера негодных теперь берут в армию?