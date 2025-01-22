ОАЦ распорядился аннулировать домены, способные причинить вред интересам Беларуси

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Опубликовано: 22.01.2025 09:49 , Обновлено: 22.01.2025

Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь (ОАЦ) внёс изменения в Инструкцию о регистрации доменных имён в национальной доменной зоне .by. Приказ № 6, подписанный 17 января, сегодня опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.

Главное нововведение — появление пункта 54-2, который позволил ОАЦ аннулировать регистрацию доменного имени, если оно «способно причинить вред национальным интересам Республики Беларусь». В таком случае домен попадает в специальный перечень и становится недоступным для регистрации.

Напомним, в апреле прошлого года в инструкцию внесли пункт 54-1, предусматривающий аннулирование регистрации домена, если интернет-ресурс с таким именем был включён в республиканский список экстремистских материалов. Журналисты Telegraf.news рассказывали подробности.

ОАЦ приказал аннулировать доменные имена сайтов, признанных властями Беларуси экстремистскими